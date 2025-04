Catamarca: emotivo homenaje a los veteranos y caídos en Malvinas en Fray Mamerto Esquiú

Con un emotivo acto se recordó este miércoles en el Parque Chacarero a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas.

El acto fue encabezado por la intendenta Alejandra Benavidez y el Senador Guillermo Ferreyra, la presidenta del Concejo Deliberante Valeria Sobrado, concejales, funcionarios, ex combatientes, familiares del Sargento Mario Alberto “el perro” Cisneros y vecinos.

Contó con las palabras de Zulma Cisneros, hermana de Mario, quién se refirió a su vida y entrega a la Patria. Recordó sus virtudes como soldado argentino y cada una de las expresiones dejadas en el marco de la guerra.

“Su honor fue servir a la patria y entregar su vida a la defensa. Cómo argentinos deseamos que esos valores trasciendan y sirvan de ejemplo para nuestros contemporáneos”, dijo.

También, hizo uso de la palabra el Senador Guillermo Ferreyra quien se mostró emocionado por los relatos y aseguró que demuestran los valores y el amor por la Patria que tuvo e inculcaba el soldado catamarqueño.

“Hoy más que nunca, cuando el mundo está tan convulsionado, cuando las potencias mundiales están enfrentadas y en cualquier momento se desata la tercera guerra mundial, creo que tenemos que reflexionar que queremos para nuestra Argentina, para que sea más justa y solidaria.

Tenemos que dejar de lado peleas estériles por ideologías que a veces no nos corresponden a los argentinos y que no queremos llevar a la práctica: como el liberalismo y el sálvese quien pueda! En honor a los que ya no están, a esos 649 soldados que se quedaron en Malvinas y dejaron su vida por la Patria”, afirmó.

También se recibieron a la fecha Carlos Humberto Olmos ex integrante del Regimiento 17 de Infantería y miembro de la Agrupación 7 de Abril, la secretaria de Educación Municipal Claudia Acevedo.

Finalizadas las palabras se realizó la colocación de una ofrenda floral en el monumento erigido en homenaje a quienes fueron parte de la guerra de Malvinas.