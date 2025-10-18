Catamarca: elevan a juicio la causa contra el abogado Augusto Filippín por abuso sexual

Después de meses de idas y vueltas judiciales, la Justicia finalmente decidió elevar a juicio la causa contra el abogado Nahuel Filippín (37), acusado junto a su primo Neri Sarmiento Balastegui (40) por abuso sexual con acceso carnal, en una investigación que también involucra otros tres delitos.

La Fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, reformuló el requerimiento de elevación a juicio luego de que el juez de Control de Garantías N°4, Marcelo Sago, anulara el primer pedido presentado en junio pasado. En aquel momento, la defensa había cuestionado la falta de una pericia psiquiátrica a la víctima, representada por el abogado Sebastián Ibáñez, lo que derivó en la nulidad del expediente.

Con las medidas pendientes ya cumplimentadas y los informes agregados, la fiscal presentó un nuevo requerimiento que incorpora además un delito de desobediencia judicial contra Filippín, cerrando así toda posibilidad de nuevas objeciones técnicas.

De esta manera, el abogado enfrentará el juicio no solo por su presunta participación en el hecho de abuso sexual junto a su primo —quien será juzgado como autor—, sino también por encubrimiento agravado por ánimo de lucro, junto a Gary José Daniel García (19), en el marco de la sustracción de sanitarios del Predio Ferial ocurrida en diciembre de 2024.

La resolución marca un punto de inflexión en un caso que generó fuerte repercusión pública y que permanecía paralizado desde hace meses. Con esta decisión, la causa queda lista para ser debatida ante un tribunal, donde Filippín deberá responder por los cargos más graves en su contra.