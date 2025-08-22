Radio TV Valle Viejo
Catamarca: el viento zonda en derribó tendido eléctrico en Tinogasta

La jornada de este viernes estuvo marcada por las fuertes ráfagas de viento zonda que afectan al Departamento Tinogasta, donde el registro marcó ráfagas superiores a los 50 km/h desde el Sureste, según el SMN.

Desde Defensa Civil local solicitaron a la comunidad extremar la precaución al circular por la Ruta Nacional N° 60, especialmente entre los kilómetros 1312 y 1314, a la altura de la escuela de la localidad de La Puntilla. El tránsito en ese sector se encuentra reducido a media calzada, ya que equipos de EC SAPEM, Defensa Civil y Servicios Públicos del municipio trabajan en la zona tras la caída de varios postes de energía a raíz del temporal.

Las autoridades instaron a los conductores a respetar la señalización y las indicaciones del personal desplegado en el lugar, con el objetivo de garantizar la seguridad de transeúntes y automovilistas. Y a esto se suman que  entre Copacabana y Tinogasta, por el fuerte viento,  la visibilidad es reducida. 

