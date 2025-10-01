Catamarca: el vicegobernador Dusso recibió a empresas nacionales e internacionales

El vicegobernador Rubén Dusso recibió esta mañana en su despacho a un grupo de representantes de diversas empresas, tanto nacionales como internacionales, que se encuentran de visita en la provincia en el marco del 14° Seminario Internacional de Litio que se llevó adelante esta semana en Catamarca.

La reunión fue provechosa para el objetivo de unir esfuerzos de cara a la concreción del proyecto del Corredor Bioceánico Ferroviario por el Paso de San Francisco, el cual se encuentra experimentando avances significativos, incluyendo la apertura permanente del paso fronterizo durante los siete días de la semana, en los trescientos sesenta y cinco días del año.

Al mismo tiempo, el encuentro tuvo el objetivo de brindar detalles y certezas a los empresarios que aún no tienen inversiones en la provincia para que comiencen a ver a Catamarca como un lugar donde instalar nuevos proyectos de sus empresas, generando desarrollo económico, empleo y crecimiento, en consecuencia.

Estuvieron presentes en la reunión: Javier Ortiz de Ortiz, Campastri y Asociados, Ashu Sharma y Silvina Ortiz de Aquatech, César Giménez de Promin Ingeniería, Kaito Seki, Gustavo Uesugi y Mariano Terashima de Toyota Tsusho Argentina, Federico Rozenek de Conektarsa, Ana Curcio de Proingeo SA, Gastón Gómez de Fonplata y José Pastrana de Kaizen Ingeniería.