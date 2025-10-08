Catamarca: “El transporte de la vergüenza” en Tinogasta

Informe: Multimedios El Abaucán Digital

Una grave denuncia pública contra la Municipalidad de Tinogasta volvió a poner en evidencia el desinterés y la falta de gestión de las autoridades locales frente a las necesidades más básicas de la comunidad. En este caso, la preocupación proviene de una madre tinogasteña que, por temor a represalias, pidió resguardar su identidad, pero decidió alzar la voz para que se conozca lo que calificó como “una situación límite que pone en riesgo la vida de nuestros hijos”.

Según el testimonio enviado a Multimedios Abaucán, los jóvenes que viajan diariamente desde Tinogasta hacia Fiambalá para cursar sus estudios deben hacerlo en un transporte municipal en condiciones precarias, sin seguro, con fallas mecánicas constantes, asientos rotos o insuficientes, y un mantenimiento prácticamente inexistente. Los reclamos, según afirma, fueron presentados en varias oportunidades, pero jamás recibieron respuestas serias ni soluciones concretas.

Lo más preocupante es que el responsable directo de este servicio sería el señor Mauro Argañaraz, quien ocupa el cargo de encargado de Políticas Juveniles y de transporte estudiantil, y que además se encuentra actualmente en campaña como candidato a concejal de Tinogasta. Pese a esta doble función —una de gestión y otra política—, Argañaraz habría respondido a los reclamos de los padres con una frase que refleja la falta de compromiso del gobierno municipal: “se da lo que se puede”. Mientras tanto, los jóvenes siguen viajando en un vehículo que, según testigos, “vive rompiéndose” y que carece de las condiciones mínimas de seguridad.

El punto más alarmante de esta denuncia se dio recientemente cuando, durante uno de los viajes hacia Fiambalá, una rueda del colectivo comenzó a desprenderse en plena curva del Río La Troya. “Gracias a Dios no pasó una tragedia”, relató la madre, “pero el colectivo no tenía herramientas ni rueda de auxilio en condiciones, y los chicos tuvieron que pedir ayuda a una empresa privada que pasaba por la ruta”. Según el testimonio, las cubiertas estaban secas, partidas y en pésimo estado, lo que demuestra la falta de mantenimiento y control por parte del municipio.

La denunciante pidió expresamente que esta situación no se utilice para tomar represalias contra los estudiantes ni sus familias, y reclamó que, si se convoca a una reunión, sea para brindar soluciones reales y no para amedrentar a quienes reclaman lo que les corresponde. “Nuestros hijos merecen viajar seguros y estudiar con dignidad. La educación no es un favor, es un derecho”, expresó con firmeza.

Este hecho vuelve a desnudar una gestión municipal que ha perdido toda sensibilidad hacia la gente y que parece más preocupada por mantener estructuras políticas y eventos propagandísticos que por resolver los problemas concretos de los ciudadanos. Resulta inadmisible que se destinen recursos para campañas y gastos superfluos mientras los jóvenes viajan todos los días en un vehículo que podría convertirse en escenario de una tragedia.

Lo que ocurre en Tinogasta no es un caso aislado ni un simple desperfecto mecánico: es el reflejo de una gestión que hace tiempo dejó de escuchar al pueblo. La falta de mantenimiento del transporte estudiantil, la ausencia de controles, la indiferencia de los responsables y el silencio del Ejecutivo Municipal configuran un cuadro de negligencia institucional que merece ser investigado.

Hasta el momento, la Municipalidad de Tinogasta no emitió comunicado alguno sobre el tema. El silencio oficial no solo indigna, sino que confirma la desconexión de un gobierno local que parece haber olvidado que su principal deber es cuidar a su gente. Mientras los funcionarios hacen campaña, los jóvenes siguen arriesgando su vida para poder estudiar.

Desde Multimedios Abaucán, se continuará de cerca esta situación, exigiendo explicaciones públicas y acciones inmediatas. Porque el derecho a la educación y a la seguridad no puede depender de la suerte ni del humor de un funcionario, sino de un Estado presente y responsable. La comunidad de Tinogasta espera respuestas. Pero sobre todo, espera que no haya que lamentar una tragedia para que alguien decida actuar.