Catamarca: el taller “Sostenida, una lectura en red” suma participantes

El taller de lectura “Sostenida, una lectura en red”, organizado por el espacio de aprendizaje “Creá tu método de estudio”, que se viene dictando desde el mes de marzo en la Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera, tendrá continuidad desde el miércoles 27 de agosto y todos los miércoles de septiembre y octubre a las 15 hs.

Esta propuesta está destinada a estudiantes y personas interesadas a partir de los 12 años en adelante, y como cada clase es presentada en forma de cápsula, los interesados pueden sumarse en cualquier instancia del ciclo.

La actividad es de carácter gratuito y durante los encuentros se trabajan técnicas de estudio con la intención de fortalecer la lectura comprensiva y la concentración. El taller está orientado a todas aquellas personas que están intentando comenzar a leer, que utilizan textos para estudio o investigación, que precisan práctica o simplemente generar el hábito de la lectura y sus técnicas.

La dinámica de los encuentros consta de tres segmentos, en primera instancia se comparten técnicas de concentración plena, cómo relajar la mente y enfoque en la lectura, la segunda etapa con técnicas de lectura comprensiva, con las etapas de lectura, prelectura, lectura, postlectura, bloques de lectura, acción y descanso, y por último lectura individual / en red, con bloques de lectura individual, pero en la misma sala compartiendo con otros lectores.

Los asistentes pueden llevar sus propios textos o leer material disponible en la biblioteca.

La coordinación está a cargo de la profesora en Letras, coaching educativa y cuentacuentos, Gabriela Ávila. Para más información e inscripciones, consultar escribiendo al 3834-288209, o por instagram a @creatumetododeestudio o @bibliotecajulioherrera.

