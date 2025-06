Catamarca: el SOEM de Valle Viejo rechaza el acuerdo de aumento de UPCN con Zenteno y aseguró que es “para limpiar su imagen”

Verónica Herrera, del SOEM Valle Viejo, dio a conocer este lunes que no están de acuerdo con la firma de aumento salarial que aceptó UPCN con la intendente Susana Zenteno, y convocó a una nueva movilización esta tarde desde las 17 horas en la plaza de San Isidro.

La dirigente sindical señaló: “Nosotros hemos rechazado la propuesta que después firmó la intendenta Susana Zenteno con UPCN. Un bono de 30 mil pesos no es suficiente para cubrir las necesidades de los trabajadores. Por querer limpiar una imagen están vendiendo a los empleados, porque aceptan algo a cuenta del futuro aumento de sueldo, cuando en lo que va del año no recibimos ninguna actualización. Un empleado municipal gana hoy 628 mil pesos y con los 30 mil no llega ni siquiera a los 700 mil. Además no sabemos cuándo se van a dar los próximos aumentos, o sea que podría ser a fin de año. Nos estamos convocando hoy a las 17 en la plaza de San Isidro para protestar por la situación. El viernes se han reunido muchas firmas para pedir el juicio político, a pesar de que la hermana de Zenteno y otros funcionarios intentaron amedrentar. Incluso hacían circular información falsa de que se había suspendido la marcha”.