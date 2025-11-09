Catamarca: el SOEM Capital en su 80 aniversario tiene su “Himno”

El “Sindicato de Obreros y Empleados Municipales” de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, en la noche del viernes, festejó a lo grande el “Día del Trabajador Municipal”, ante más de cuatro mil personas, se presentó oficialmente “La Marcha del SOEM”.

Este “Himno” de la institución gremial, que celebra este año sus 80 años de trayectoria, fue realizado por iniciativa del reconocido trompetista Gabriel “Tachin” Aguirre, quien además compuso la música, mientras que la autoría de la letra fue realizada por el bajista Daniel “Lechu” Herrera y el Técnico en Sonido Gusty Drums, la interpretación fue realizada por el reconocido cantante de folclore Miguel Melian.

Ante una gran cantidad de trabajadores, la música fue interpretada magistralmente por la “Banda de Música” de la Municipalidad de la Capital, junto a invitados especiales, brindando un gran espectáculo.

Para quienes integran la Comisión Directiva del SOEM, conducido por el Secretario General Luis Álamo y la Secretaria Adjunta Eugenia Varela, fue un evento cargado de significancia. Este “Himno” es considerado un “Tesoro Cultural” que quedará en la memoria e historia de los trabajadores.

De esta gran fiesta de los afiliados del SOEM, participó además el Intendente de la Capital, Dr. Gustavo Saadi, quien efectuó la donación de un terreno adjunto al Predio Social y Deportivo Padre Mugica, lo cual fue recibido con gran algarabía por parte de los afiliados, ya que se ampliaran los servicios que brinda el gremio a los trabajadores municipales.