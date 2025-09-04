Catamarca: el Senado convirtió en ley la creación del Museo Provincial de Deporte y Atletas de Catamarca, con sede en el Estadio Bicentenario

La Cámara de Senadores de Catamarca llevó adelante en la mañana de este jueves su Décima Quinta Sesión Ordinaria, la cual fue presidida por la vicepresidenta del cuerpo, senadora Andrea Lobo. Durante la jornada se dio tratamiento y aprobación a cuatro proyectos de relevancia institucional, legislativa y social.

Media sanción al proyecto de terapias asistidas con mascotas

Contando con despacho de Comisión, se incorporó a la Orden del Día y obtuvo media sanción el proyecto de Ley del senador Ramón Figueroa Castellanos, que propone modificar e incorporar artículos a la Ley Provincial N° 5.056 de Funcionamiento de Establecimientos Geriátricos Privados y Estatales, con el objeto de promover terapias asistidas con mascotas en beneficio de los adultos mayores.

Según lo establece el articulado aprobado, “los establecimientos comprendidos en el artículo 2° podrán permitir la visita de los perros y gatos que hayan sido mascotas de las personas que allí residen, en los días, horarios y bajo las condiciones acordados. Asimismo, podrán adoptar uno o más perros o gatos de compañía para la población residente en el establecimiento, garantizando siempre las condiciones de sanidad, seguridad y bienestar de los adultos mayores alojados” (Artículo 2° bis).

Entre la modificaciones también se incluiría la conformación de un equipo interdisciplinario permanente y recurrente, que deberá estar integrado por profesionales médicos, psicólogos, nutricionistas, kinesiólogos, trabajadores sociales, profesores de educación física, enfermeros y auxiliares, así como un adiestrador/a en aquellos establecimientos que permitan el ingreso de perros.

En sus fundamentos, el senador Figueroa Castellanos destacó que “el objetivo de esta modificación es realizar y promover terapias asistidas con mascotas, atento a los beneficios que tienen para los adultos mayores. Se trata de un recurso que mejora la calidad de vida, el estado anímico y la interacción social de quienes residen en geriátricos, brindando alivio a la soledad y potenciando la integración comunitaria”.

Ley de creación del Museo Provincial de Deporte y Atletas

El Senado convirtió en Ley N° 5915 el proyecto del diputado Juan Carlos Ledesma, que establece la creación del Museo Provincial de Deporte y Atletas de Catamarca, con sede en el Estadio Bicentenario.

De acuerdo a lo dispuesto, la institución tendrá como objetivos “preservar y difundir la historia del deporte en la provincia, destacar los logros y trayectorias de los atletas catamarqueños; exhibir material audiovisual, indumentaria, trofeos y fotografías, además de promover la cultura y los valores deportivos entre la población”.

Al respecto, se remarcó que este nuevo espacio “no solo será un sitio de exhibición y memoria, sino también un centro de difusión de la cultura deportiva, que permitirá transmitir valores como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo, fomentando un estilo de vida activo y saludable”.

Asimismo, se resaltó que la creación del Museo fortalecerá la identidad local, el sentido de pertenencia y orgullo por el deporte catamarqueño, además de enriquecer la oferta turística de la provincia al convertirse en un atractivo complementario para grandes eventos, como el Festival del Poncho.

Declaraciones de Interés Parlamentario

El Pleno también aprobó dos proyectos de Declaración: referidos con el Interés Legislativo, Deportivo, Social y Cultural la “XXXIV Edición Gran Maratón Vuelta al Departamento Pomán”, que se llevará a cabo este domingo 7 de septiembre, presentado por la senadora Carolina Casas; así como el Interés Legislativo las fiestas patronales, religiosas, culturales y sociales en honor a San Nicolás de Tolentino y San Benito de Palermo, copatronos de Villa El Alto, que se desarrollan entre el 1° y el 10 de septiembre, iniciativa del senador Augusto Ojeda.