Catamarca: el Senado avanza en el análisis del nuevo Código Procesal Civil y Comercial

La Comisión de Justicia y Seguridad del Senado de Catamarca, presidida por el senador Guillermo Ferreyra, llevó adelante una reunión de trabajo para continuar con el tratamiento del anteproyecto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, una iniciativa que busca modernizar y actualizar la normativa vigente en materia judicial.

Del encuentro participaron diversos actores vinculados a la temática, entre ellos integrantes de la comisión redactora, magistrados y representantes del ámbito jurídico, con el objetivo de aportar sus perspectivas y experiencias sobre la propuesta.

Entre los presentes se destacó la participación del presidente de la Corte de Justicia, Jorge Bracamonte; en representación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, asistió Marcia Lozada Figueroa; el Juez Civil Mauricio Quispe y por el Colegio de Abogados, Rafael Santa Cruz, Marcos Herrera Basualdo y Juan Manuel Zavaleta como integrante de la Comisión Redactora.

Por parte de la Cámara Alta, acompañaron al titular de la Comisión las senadoras y senadores Romina Williams, Virginia Del Arco, Antonio Camposano, Norma Reales y Soledad Blas, quienes dialogaron con los invitados sobre los alcances del proyecto y su impacto en el funcionamiento del sistema judicial provincial.

La reunión se enmarca en una serie de encuentros que la Comisión viene impulsando con distintos sectores vinculados a la administración de justicia, con el propósito de construir un marco normativo más ágil, accesible y acorde a las necesidades actuales de la ciudadanía.