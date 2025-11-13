Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: el Seminario de Danza Clásica cierre su ciclo 2025 con una muestra que combina varios estilos

El próximo lunes 17 de noviembre, a las 20,30 horas, en la Sala Sánchez Gardel del Cine Teatro Catamarca, en San Martín 555, el Seminario de Danza Clásica de la Provincia presentará su muestra anual de cierre, bajo la dirección de la maestra Silvana Carsillo.

La propuesta, que pertenece a la Dirección de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, reunirá a alumnas y alumnos de distintas edades en una velada que integra el trabajo técnico y artístico desarrollado a lo largo del año.

El espectáculo iniciará con variaciones del repertorio clásico, para luego desplegar cuadros coreográficos inspirados en la música de los años `20, el rock nacional y el tango, mostrando la versatilidad y la evolución del lenguaje corporal de los bailarines.

El Seminario de Danza Clásica, creado con el objetivo de formar y perfeccionar a jóvenes en la disciplina desde los 7 años en adelante, se ha consolidado como un espacio de referencia en la formación dancística de la provincia. A lo largo de su trayectoria, ha promovido la técnica, la disciplina y la sensibilidad artística como pilares fundamentales del aprendizaje.

La maestra Silvana Carsillo, a cargo de la dirección, destacó que esta muestra “refleja el esfuerzo y la dedicación de un año de trabajo, donde los estudiantes aprenden no solo técnica sino también expresión, trabajo en equipo y compromiso artístico”.

Con entrada libre y gratuita, la función invita a toda la comunidad a disfrutar de una noche en la que la danza clásica dialogará con otros géneros y estilos.

  • Catamarca: el Seminario de Danza Clásica cierre su ciclo 2025 con una muestra que combina varios estilos

    Catamarca: el Seminario de Danza Clásica cierre su ciclo 2025 con una muestra que combina varios estilos

    El próximo lunes 17 de noviembre, a las 20,30 horas, en la Sala Sánchez Gardel del Cine Teatro Catamarca, en San Martín 555, el Seminario de Danza Clásica de la Provincia presentará su muestra anual de cierre, bajo la dirección de la maestra Silvana Carsillo. La propuesta, que pertenece a la Dirección de Desarrollo Cultural…

  • Taller de cocina a los fuegos en Catamarca: tradición, técnica y seguridad alimentaria

    Taller de cocina a los fuegos en Catamarca: tradición, técnica y seguridad alimentaria

    El próximo sábado 22 de noviembre, de 9 a 12 horas, se realizará el taller gastronómico “Cocina a los fuegos: técnicas de cocción, manejo del fuego y manipulación de alimentos”, a cargo del chef Fernando Boffo y la licenciada en Bromatología Alejandra Brizuela. Esta actividad, que cuenta con el respaldo de la Dirección Provincial de…

  • Catamarca: “Las d’enfrente”, una comedia familiar en el Cine Teatro Valle Viejo

    Catamarca: “Las d’enfrente”, una comedia familiar en el Cine Teatro Valle Viejo

    La obra clásica de Federico Mertens llega mañana en una nueva temporada a cargo de La Catucha. La comedia “Las d’enfrente”, del dramaturgo Federico Mertens, se presentará este jueves 13 de noviembre a las 22:00 en el Cine Teatro Valle Viejo en una nueva temporada protagonizada por la compañía local La Catucha. La pieza, perteneciente…

  • Información de Servicio de Aguas de Catamarca para Andalgalá

    Información de Servicio de Aguas de Catamarca para Andalgalá

    Aguas de Catamarca informa que el día jueves 13 por tareas de mantenimiento en cisterna, el servicio se verá afectado con falta de agua en los siguientes barrios: Chaquiago, 60 viviendas, 80 viviendas, Nevado y zonas aledañas. Recomiendan a los usuarios tomar los recaudos necesarios, priorizando el uso responsable de sus reservas domiciliarias para higiene…

  • Catamarca: Vialidad Nacional continúa la limpieza de alcantarillas entre Tinogasta y Fiambalá

    Catamarca: Vialidad Nacional continúa la limpieza de alcantarillas entre Tinogasta y Fiambalá

    Vialidad Nacional avanza con los trabajos de despeje de cauces y limpieza de alcantarillas en la Ruta Nacional 60, en el tramo comprendido entre el río La Troya y la ciudad de Fiambalá, Km 1365/66 en el Ingreso a la Localidad de Fiambala departamento Tinogasta. Las tareas, ejecutadas por personal y equipos de la sobrestantía…

  • Catamarca: conciencia, prevención y respuesta, ejes de los proyectos aprobados en Diputados

    Catamarca: conciencia, prevención y respuesta, ejes de los proyectos aprobados en Diputados

    En la décimo octava sesión ordinaria, las y los integrantes de la Cámara de Diputados aprobaron diferentes propuestas normativas a través de las cuales se apunta a fortalecer la inclusión social, la concientización sobre la salud y la preparación ante emergencias. Los proyectos debatidos y aprobados reflejaron la diversidad de temas de la agenda parlamentaria.…

Publicidad 1 Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4