Catamarca: el Registro Civil acerca sus servicios a los barrios con nuevos operativos de documentación

El Registro Civil Catamarca continúa desplegando los servicios del Estado y acercándolos a los vecinos y vecinas de la provincia, con el objetivo de garantizar que todos los catamarqueños puedan acceder de manera ágil y cercana a la documentación que respalda su identidad y derechos.

En esta oportunidad, el Móvil de Documentación Rápida y el Sistema de Valijas llevarán adelante nuevos operativos en distintos puntos de la Capital, de acuerdo al siguiente cronograma:

Jueves 28 de agosto

De 15 a 19 horas en el Comedor Sol de Esperanza (Loteo Mass Saadi, manzana 1 lote 23).

Desde las 15 horas en el marco de la Jornada Participativa Catamarca Fraterna, en el Patio del Urbano Girardi.

Viernes 29 de agosto

De 8 a 12 horas en la Escuela Apolo (Av. Ahumada y Barros y Federico Argerich).

De 15 a 18 horas en el Barrio Los Ejidos (Av. Alem y calle Florida).

La propuesta permite a la comunidad acceder, de manera rápida sin demoras, a trámites fundamentales como:

-Emisión de nuevo DNI (todas las edades)

-Actualizaciones de DNI ( 5 a 8 y 14 años)

-Solicitud de Pasaporte común

Valores según tarifa vigente del RENAPER:

DNI para recién nacidos (0 a 6 meses): sin costo

Actualizaciones y nuevo ejemplar de DNI: $7.500

DNI para extranjeros: $14.000

Pasaporte común: $70.000

De esta manera, el Gobierno Provincial, junto al Registro Civil Catamarca, consolidan una política pública de inclusión ciudadana, que reconoce en la documentación al día un derecho esencial: ser parte activa de la comunidad, con identidad plena y acceso a todos los beneficios que garantiza la ciudadanía.

