Catamarca: el Quirófano móvil municipal de Capital ya castró más de 30.000 animales

El Centro de Esterilización y Control Poblacional de Fauna Urbana de la Capital de Catamarca, continúa ofreciendo castraciones, vacunaciones y desparasitación gratuitas a mascotas.
Guadalupe Álvarez Cerezo, administradora del centro, informó que desde 2020 se realizaron casi 30.000 castraciones y que solo en lo que va de 2025 se concretaron 3.600 intervenciones. El quirófano móvil permite acercar los servicios a barrios donde los vecinos tienen dificultades de transporte o acceso al quirófano central de Calle Maipú. El sistema de turno combina atención inmediata en los barrios con coordinación telefónica para el quirófano fijo.
En diálogo con Radio TV Valle Viejo, la funcionaria detalló: “Sumamos el colectivo móvil, el quirófano móvil, visitas a diferentes puntos de la Capital, brindando el servicio de castración, vacunación antirrábica y desparasitación. La castración es para los animales que tengan 6 meses de vida hasta los 8 meses. La vacunación antirrábica es a partir de los 3 meses de vida, tanto para perros como para gatos, y esa vacuna se renueva una vez al año. Y después tenemos desparasitación, se lo hace a partir de los 15 días de vida del animal. La verdad que la gente tomó mucha conciencia, aprovechó el servicio que es totalmente gratuito desde el municipio. Se hizo un aporte muy importante de tener este quirófano móvil que por ahí facilitó la llegada de muchos más vecinos porque tenemos un quirófano central que queda en Calle Maipú, que por ahí el vecino que no tiene cómo movilizarse, le cuesta, o por ahí no tiene los medios económicos para trasladarse en un móvil que acceda a levantar un animal con él. Entonces tener el móvil en el barrio es importante porque el vecino se cruza a la plaza o camina 2, 3 cuadras o 5 cuadras. Y llega a nosotros a utilizar el servicio”.