Catamarca: el programa de formación docente de la UNCA cierra el 2025 con tres nuevas propuestas de Posgrado

El Programa de Formación e Innovación Docente -PROFIDOC- de la UNCA, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado y su Subsecretaría de Posgrado llega a la última etapa de su recorrido formativo con tres cursos de posgrado virtuales, que se dictarán durante el mes de noviembre/25.

PROFIDOC activo de manera ininterrumpida desde 2021, ofrece año tras año espacios de actualización, reflexión y desarrollo profesional para docentes e investigadores de la UNCA y de otras universidades del país.

Los cursos se dictan por la plataforma virtual de Educación a Distancia de la UNCA (Moodle), con encuentros por Google Meet, y están destinados a docentes universitarios, investigadores, profesionales y estudiantes de posgrado.

Cursos de cierre 2025 – Cuentan con certificación de la UNCA

Fundamentos y Estrategias Didácticas en Aulas Híbridas del Nivel Superior.

Docente: Esp. María Sol González

Repensar la enseñanza en escenarios híbridos e incorporar de manera crítica herramientas digitales e inteligencia artificial.

Fecha: Del 3 al 30 de noviembre.

La Investigación Formativa como Estrategia de Enseñanza.

Docente: Dr. José Alberto Yuni

La investigación como camino para enseñar, aprender y formar profesionales críticos e innovadores.

Fecha: Del 3 de noviembre al 5 de diciembre.

Ciencia Abierta y Acceso Abierto: tendencias para compartir información científica y académica.

Docentes: Mg. Vanesa Doria y Mg. Carola Flores

Nuevas prácticas para producir, compartir y publicar conocimiento con responsabilidad ética y acceso libre.

Fecha: Del 3 de noviembre al 5 de diciembre.

Preinscripciones https://sites.google.com/unca.edu.ar/profidoc/inicio