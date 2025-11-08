Catamarca: el periodista Alberto Avellaneda enfrenta una urgente cirugía, y pone en venta elementos de su trabajo para costear gastos

El periodista catamarqueño Alberto Avellaneda, de extensa trayectoria en nuestro medio, esta madrugada de sábado publicó un posteo en su cuenta de Facebook, dando a conocer que se encuentra en una encrucijada: debe enfrentar una delicada (y urgente) operación, no disponiendo de los medios económicos para solventarla, junto a otros gastos aparejados.

En su publicación, Avellaneda expresa: “Y por ahí las comadres suelen decir que la necesidad tiene cara de hereje… Y a veces ponemos cara de hereje para enfrentar situaciones coyunturales adversas de la vida. Lo que estoy por contarles no me resulta fácil. Tengo que someterme a una operación de las arterias carotideas. Parece que haber cumplido 80 años, es descubrir que llegué al límite de la garantía de buen funcionamiento. Toda la estantería cruje porque el centro de todo que es el corazón necesita un service a fondo inmediatamente. Me lo hacen el lunes 10 de noviembre en el Sanatorio Allende”.

A continuación, el periodista que supiera desempeñarse en la desaparecida LW7, Radio Felipe Varela, y FM Ancasti, lamenta la situación que atraviesa: “Honestamente ya no tengo donde echar mano a créditos para enfrentar los costos de análisis, estudios y futuras cirugías. Eso me lleva a enfrentar una situación enojosa y dolorosa, pero no tengo alternativa. Pongo en venta la biblioteca, la discoteca, cámara de fotos, lente teleobjetivo, bolso para elementos de fotografía, aparato para digitalizar diapositivas, aparato para transformar el audio de casettes a formato digital”.

Más adelante, informa detalles de los elementos que ofrece a la venta: “En el caso de la biblioteca y la discoteca de discos en acetato de 33 rpm (long play), 45 y 78 rpm , ya estoy confeccionando las listas. Yo tengo que viajar este domingo 9/11/25. Por favor toda la información que necesiten para tener acceso a lo que necesito vender, busquen comunicarse con mí hijo mayor que tiene uno de mis nombres y le decimos Tito. Su celular 383 429-5955. Gracias. R. Alberto Avellaneda”.