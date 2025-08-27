Catamarca: el municipio capitalino convoca a extranjeros para el empadronamiento electoral

El municipio de la Capital, en colaboración con el Consejo Municipal del Inmigrante, hace un llamado a todas las personas migrantes residentes en la ciudad a participar en el proceso de empadronamiento electoral.

El empadronamiento es gratuito y se llevará a cabo los días 27 y 28 de agosto, en un horario especial de 7 a 19 horas, en las oficinas de CERCA, ubicadas en calles Zurita y Salta, en pleno centro para mayor comodidad.

Requisitos para el registro:

Contar con DNI vigente.

Ser mayor de 18 años.

Acreditar cuatro años de residencia en la ciudad.