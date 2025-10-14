Radio TV Valle Viejo
Catamarca: el Móvil del Registro Civil estará esta tarde en Plaza Dr. Carlos Malbrán

El Móvil de Documentación Rápida sigue recorriendo los barrios y localidades catamarqueñas. En esta nueva etapa, los operativos se llevarán a cabo en los siguientes puntos y horarios:

-Martes 14 de octubre, de 16 a 19 horas en Plaza Dr. Carlos Malbrán (Av. Manuel Navarro y Ricardo Rojas)

-Jueves 16 de octubre, de 17 a 20 horas en Plaza Villa Cubas

-Viernes 17 de octubre, de 16 a 19 horas en Plaza Construir Sueños – B° 26 Viviendas Norte (España y Los Lapachos)

Durante los operativos, los vecinos podrán realizar los siguientes trámites de documentación, conforme a las tarifas vigentes establecidas por el RENAPER:

-Nuevo DNI (todas las edades): $7.500

-Actualización de DNI (de 5 a 8 y de 14 años): $7.500

-DNI para extranjeros: $14.000

-Pasaporte común: $70.000

