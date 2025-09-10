Catamarca: el Ministerio de Educación presentó el Método Glifing – Plan de Éxito Lector

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia llevó a cabo la presentación de la Plataforma Glifing, en el marco del Plan de Éxito Lector, una política educativa destinada a garantizar el derecho a la lectura y la escritura comprensiva desde la escuela primaria. El acto tuvo lugar en el Salón Auditorio del Pabellón N°11.

La propuesta, desarrollada en conjunto con la Universidad de Barcelona, se fundamenta en la neurociencia y en la evidencia científica, y tiene como objetivo principal fortalecer la fluidez y la comprensión lectora de las y los estudiantes catamarqueños.

En esta primera etapa, el programa alcanzará a 49 escuelas primarias de los departamentos Pomán y Capayán, beneficiando a 1.045 alumnos de 3º y 6º grado y a más de 100 docentes, quienes contarán con licencias personalizadas, capacitación, acompañamiento pedagógico y recursos tecnológicos para su implementación.

Asimismo, mediante la firma de un convenio entre el Ministerio y la empresa Matic Soluciones SRL, se garantizará la provisión de licencias, la formación en línea, la asesoría pedagógica y el soporte técnico, asegurando la correcta implementación y sostenibilidad del programa en la provincia.

Con este lanzamiento, Catamarca avanza en el fortalecimiento de la alfabetización, integrando innovación pedagógica y compromiso político para garantizar que cada niño y niña pueda desarrollarse como lector y escritor competente.