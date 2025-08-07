Catamarca: el Mercado Itinerante llega a la plaza Ojo de Agua

El próximo sábado 10 de agosto, el Mercado Itinerante llega con una nueva edición especial a la Plaza Ojo de Agua, con una jornada pensada para disfrutar en familia. Desde las 11:00 hasta las 18:00 hs, vecinos y vecinas podrán acceder a una amplia variedad de productos locales a precios accesibles y participar de actividades lúdicas, recreativas y saludables.

En el marco del Mes de las Infancias, esta edición ofrecerá un espacio especialmente diseñado para niñas y niños, con propuestas gratuitas que invitan a jugar, aprender y compartir:

🎨 Espacio de dibujo con mesitas y sillitas para que los peques puedan expresarse libremente a través del arte.

⚽ Amistoso de fútbol para disfrutar una tarde divertida con otros chicos y chicas del barrio.

🥦 Actividad nutricional interactiva, donde aprenderán sobre alimentación saludable jugando.

🧩 Juegos y actividades lúdicas para promover el derecho al juego y el disfrute en comunidad.

Como en cada edición, el Mercado Itinerante contará con la presencia de emprendedores y productores locales, que ofrecen alimentos frescos, artesanías y elaboraciones regionales de excelente calidad, contribuyendo al fortalecimiento de la economía social y solidaria.