Catamarca: el Marcatón alimentos aumentará el tope de devolución hasta noviembre

El programa Marcatón anunció esta mañana la ampliación del monto de reintegro en el rubro alimentos, que regirá desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre. Según informaron las autoridades, el tope mensual de devolución por cliente pasará de $60.000 a $90.000, incrementando así los beneficios para quienes utilizan este esquema de compras.

La iniciativa está destinada a los clientes del Banco Nación que paguen a través de MODO BNA+ con Tarjetas de Crédito Visa y Mastercard emitidas por BNA, quienes continuarán accediendo al 30% de reintegro sobre sus consumos en alimentos, ahora con un límite mensual más alto.

El programa Marcatón también ofrece descuentos combinados y opciones de financiación en diversos rubros comerciales. Para acceder a toda la información sobre promociones y comercios adheridos, los interesados pueden visitar el sitio oficial