Catamarca: el libertario Adrián Brizuela cruzó a Gustavo Saadi por sus críticas a Javier Milei

El sábado pasado, el intendente, Gustavo Saadi, se diferenció del Gobierno nacional por los recortes, y cuestionó la motosierra como símbolo de la gestión de Javier Milei. No sorprendió, porque Saadi en cuanta ocasión tenga, dispara dardos hacia el Presidente y no rescata nada positivo de la gestión libertaria.

Pero esta vez el diputado provincial Adrián Brizuela le salió duramente al cruce al jefe comunal capitalino, en un posteo a través de sus redes sociales, y le endilgó “manejar fondos billonarios en nombre de los pobres, las minorías y usar el aparato del estado para perpetuarse en el poder”.

El siguiente es el posteo completo y textual del legislador catamarqueño:

“Es más que lógico. Si hay un apellido prototípico del concepto de casta es el apellido Saadi. Se acostumbraron al estado bobo que pagaba sobreprecios y cometas en la obra pública diseñada para hacer capitalismo de amigos. Mientras el presidente Milei habla como un estadista que no sólo piensa en las próximas elecciones, sino en las próximas décadas, Gustavo que es Saadi, está en la chiquita en el fulbito para la tribuna y repitiendo los mis ejes del discurso kirchnerista de un estado presente que dejó 50% de pobres. Mientras Milei habla del amplio espectro del problema de la violencia que enluta a la provincia más poblada del país y gobernada por el peronismo desde hace décadas, Saadi te habla de los puntos violeta, del cambio climático (que los libertarios no negamos, sino que sostenemos que no está directamente conectado con el accionar humano dentro del sistema capitalista). Te hablan de igualdad en una provincia donde los únicos que prosperan son los politicos o quienes tienen aceitados nexos con el gobierno de turno. Este señor ocupó todos los cargos habidos y por haber: ministro de Lucía, Dip provincial, Dip nacional, Intendente (2 períodos) y ahora se apresta a saltar a la gobernación en esa suerte de pacto Corpacci-Jalil-Saadi de 2 mandatos cada uno, con simulacro de democracia y el poder real en unas pocas manos. Pero apareció Milei y los dejó recalculando, les destapó todos los curros y los mostró sin careta frente a electorado. Obvio que están preocupados. Si al primer gobierno Liberal Libertario de la historia le va bien como indican todos los índices interanuales, desaparecen como especie. Estan desesperados poniendo la lupa en una palabra supuestamente ofensiva para con los enfermos. Uds se robaron las vacunas en plena pandemia y el saldo fue 130 mil muertos. En esta elección ya no tendrán las partidas extras del tesoro nacional para la dádiva escandalosa en campaña. Se acostumbraron a usar todo el aparato del estado para los fines del partido. Lo que está haciendo el presidente Milei, motosierra en mano, es precisamente redefinir el rol del estado después del modelo elefantiásico, ineficiente y corrupto que dejaron tras 4 gobiernos Nacionales y Populares. Basta de manejar fondos billonarios en nombre de los pobres, las minorías y usar el aparato del estado para perpetuarse en el poder. Ya lo anunció el Presidente Milei, el espíritu reformista de LLA es permanente. Se le puede criticar las formas, la dureza del ajuste, pero está haciendo exactamente lo que dijo en campaña. El 56% de los argentinos votó motosierra y hay motosierra para rato”.