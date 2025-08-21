Catamarca: el Jurado Popular declaró culpables a Marcelo y Alejandro Barros de homicidio, mientras Ezequiel y Nelson Barros por partícipes

El jurado popular emitió hoy su decisión en el juicio por el asesinato.

Marcelo y Alejandro Barros fueron declarados culpables de homicidio calificado por alevosía por unanimidad.

En tanto, Ezequiel Barros y Nelson Barros recibieron el mismo veredicto, pero como partícipes secundarios del delito.

El juicio, dirigido por el juez Silvio Martoccia, se desarrolló con la participación de 12 jurados que alcanzaron una decisión unánime.

La audiencia de cesura se llevará a cabo mañana.

En febrero de 2017, Pachado sufrió una brutal golpiza mientras compartía bebidas alcohólicas en la casa de los Barros, en el barrio Montecristo. Los agresores creyéndolo muerto lo abandonaron a la vera del Río del Valle, lugar en el que fue hallado por una persona que dio aviso a la policía, siendo trasladado al Hospital San Juan Bautista donde días posteriores falleció.