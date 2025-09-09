Catamarca: el juicio por el Crimen de la Ciénaga aún no tiene fecha

El Abogado Fabricio Segovia, representante de la familia de Fernando Reyes, señaló que tras la elevación a juicio sólo resta la fecha para el inicio del debate. Dijo que la pena que les cabe, de acuerdo a la imputación, es prisión perpetua.

La causa tiene a Dana Estrella Martinez imputada por “homicidio triplemente agravado por relación de pareja previa, con alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en el carácter de coautora”. Además, Alcides Toranzos y María del Valle Villagra fueron imputados por “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en el carácter de coautores”.

Reyes fue asesinado, su cuerpo quemado y enterrado en La Ciénaga, Belén, en diciembre de 2022. Sin embargo, no fue hasta mayo 2024 cuando un amigo de la víctima denunció la desaparición y tras la investigación se determinó que había sido víctima de un homicidio.