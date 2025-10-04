Catamarca: el juez otorgó la libertad condicional a Mariana Pedraza, la funcionaria judicial que atropelló y dejó inválido a Lucas Pereyra

El juez Correccional N°2, Diego Chayle Costilla, concedió el beneficio de suspensión del juicio a prueba (Probation) a Mariana Pedraza, imputada por el delito de lesiones gravísimas a raíz de un accidente ocurrido en marzo de 2022.

La resolución se dictó en audiencia con la intervención del fiscal del Juzgado Correccional, Federico Maturano, la imputada, su abogado defensor y el representante de la querella. Ambas partes, querella y defensa hicieron una presentación en conjunto puntualmente por el rodado que se ofreció en el acuerdo. Luego la presentación fue homologada por el juez.

Condiciones impuestas:

-Entregar un vehículo utilitario marca Berlingo en favor de la víctima, para su desplazamiento y monto de dinero

-Abonar una suma de dinero en concepto de resarcimiento económico a quien se trasladaba de acompañante en la motocicleta.

-Realizar la transferencia del vehículo a nombre de la víctima en un plazo de 30 días corridos.

Cabe recordar que el siniestro vial ocurrió en la madrugada del 13 de marzo de 2022 en la zona conocida como La Punta del Asfalto, en el Departamento Valle Viejo.

Pedraza, empleada judicial, circulaba en un automóvil e impactó contra la motocicleta conducida por Lucas Pereyra, quien iba acompañado. Como consecuencia el joven sufrió lesiones que derivaron en un diagnóstico de cuadriparesia.