Catamarca: el jueves llega una nueva edición del Mercado Itinerante y Municipio en tu Barrio

El próximo jueves 11 de septiembre, de 16:00 a 20:00 horas, la Plaza Huayra Tawa será escenario de una nueva edición del Mercado Itinerante + Municipio en tu Barrio, una propuesta que acerca a los vecinos alimentos de calidad a precios accesibles, junto con servicios esenciales para toda la comunidad.

En esta oportunidad, los emprendedores y productores locales ofrecerán una amplia variedad de productos: panificación y pastelería, carnes, milanesas saludables, regionales, sandwichería, chocolatería, productos Cotali, verduras de hoja, huevos, y mucho más.

Además, los vecinos podrán acceder a distintos servicios municipales y provinciales en un mismo lugar:

Defensa del consumidor – Carrito Saludable – Peluquería – Tarifa Social Feria del Parque – DNI -Centro de emisión de Licencia

De esta manera, el Mercado Itinerante + Municipio en tu Barrio continúa consolidándose como un espacio de encuentro, promoción de la economía local y cercanía con la comunidad, ofreciendo tanto productos como servicios que mejoran la calidad de vida de los vecinos.