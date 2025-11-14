Catamarca: el jefe de la Policía negó que el agente descompensado por consumo de droga, haya portado su arma reglamentaria

Esta mañana de viernes, el jefe de Policía de Catamarca, Marcos Herrera, explicó cómo seguirá el proceso administrativo del agente que fue hallado descompensado en la terminal, por haber consumido estupefacientes.

Señaló que el efectivo será nuevamente pasado a disponibilidad por un programa de adicción y remarcó que nunca llegó a recibir un arma porque el protocolo vigente establecido en 2024 exige evaluaciones psicológicas y controles antes de cualquier restitución. También confirmó que el Gabinete Psicológico ya intervino y que el tratamiento va a depender de la evaluación médica correspondiente.

En su diálogo con Radio TV Valle Viejo, Herrera afirmó: “Sí tiene un problema, tal vez de adicción, aunque eso es un antecedente que tiene. Pero lo que hay que aclarar en primer momento es que él, si bien estaba en disponibilidad, pero por una cuestión de salud, anterior a este incidente, él pasó a disponibilidad por un problema de salud que tenía. Por el problema específico este de adicción, todavía no había sido notificado porque justamente estaba en disponibilidad por otra cuestión médica. Estamos sujetos a las leyes y a los reglamentos y a los tiempos administrativos. Él fue notificado de que se levantó a la disponibilidad por la cuestión médica y debía haberse notificado de la disponibilidad por el incidente que tuvo él en su momento por este problema de adicción, lo que no hizo y se presentó a trabajar. Por eso a la hora ya tuvo este percance, este inconveniente que fue anoticiado el personal policial, sus compañeros de trabajo que lo asistieron. El arma, él nunca tuvo el arma, la tiene retenida”.