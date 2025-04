Catamarca: el IPV podría quitar adjudicaciones en viviendas de Valle Chico que no son ocupadas

Desde la Dirección de Adjudicaciones y Control Habitacional, del Instituto provincial de la Vivienda, Mauricio Varela, habló esta mañana con Radio TV Valle Viejo mientras recorrían el populoso barrio de Valle Chico, corroborando que las familias adjudicadas estén ocupando las casas, como corresponde.

El funcionario explicó que “estamos en un operativo de control habitacional, como nosotros le denominamos, que consiste en golpear básicamente todas las puertas de las entregas recientes y anteriores del Instituto para hacer un seguimiento, detectar irregularidades en la ocupación de las viviendas que el Instituto fue entregando a lo largo de este último tiempo. Particularmente, vemos con preocupación algunas denuncias, por eso nos hacemos presentes y tratamos de hablar personalmente con cada uno. Estamos en un horario laboral también de muchas familias, pero hay expedientes por seguimiento en este barrio y por eso el pedido de concientización y llamado a ocupar rápidamente sus casas”.

Varela advirtió: “Algunas justificaciones son válidas, todos tienen acceso a un descargo y a poder explicarlo en el Instituto. De hecho, a quienes no encontramos hoy les pedimos que se acerquen por el pabellón 16 del Instituto, en el área de control, a realizar el descargo pertinente a la notificación que se les deja en la puerta. Hay algunas excepciones, pero no serían el caso. Las excepciones son muy pocas y tienen que estar muy bien explicadas y fundamentadas, argumentadas, que puede ser alguna situación por discapacidad, alguna situación muy particular, pero el Instituto está haciendo todos los esfuerzos para que se muden inmediatamente, de lo contrario, vamos a tener que avanzar”.