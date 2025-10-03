Catamarca: el intendente Luis Polti reconoció que roba y fue aplaudido por sus seguidores (Video)

El intendente de Recreo, Luis Polti, presidió un acto proselitista en las últimas horas, donde siguió presentándose como candidato a senador provincial.

El polémico jefe comunal, en medio de su encendido discurso, lanzó una frase inculpándose de ladrón, basada en la vieja frase “roba pero hace”.

Quizá desde un lugar de impunidad, el intendente lanzó: “Si vienen a decirte que Polti roba, decile: Polti roba pero trae para el pueblo, inútil”.

Luis Polti, de esta manera, vuelve a quedar envuelto en una polémica a raíz de este acto de… ¿sincericidio?