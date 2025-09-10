Catamarca: el intendente Ariel Ojeda anunció la inauguración de la Ruta Provincial N° 42 en El Alto

El intendente de la Municipalidad de El Alto, Ariel Ojeda, anunció que el próximo sábado 13 de septiembre, a las 11:30 horas, se llevará a cabo el acto inaugural de la Ruta Provincial N° 42, en el tramo Tintigasta – Cuesta del Portezuelo.

La ceremonia contará con la presencia del gobernador Raúl Jalil, el vicegobernador Rubén Dusso y el senador del Departamento El Alto, Augusto Ojeda, entre otras autoridades.

El jefe comunal destacó que se trata de una obra estratégica que representa un importante avance para el desarrollo del Este Catamarqueño, mejorando la conectividad vial y el crecimiento productivo de la región.

Al finalizar el acto oficial, se compartirá un almuerzo comunitario y espectáculos artísticos en vivo, en un clima festivo que reunirá a toda la comunidad.

Ojeda invitó a vecinos y vecinas a participar de este acontecimiento histórico que marcará un antes y un después en la infraestructura del Departamento El Alto y de toda la provincia.