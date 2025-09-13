Catamarca: el Hospital San Juan Bautista insta a donar sangre

El Hospital Interzonal San Juan Bautista, como Centro Público de mayor complejidad de la provincia, recibe a diario los casos más críticos de salud. Entre ellos, las urgencias por siniestros viales graves, cirugías de alta complejidad, tratamientos oncológicos y pacientes con enfermedades que requieren transfusiones periódicas.

En todos estos escenarios, la sangre es un recurso vital e irremplazable. Ninguna tecnología puede fabricarla: solo la solidaridad de las personas que se acercan a donar permite que el Servicio de Hemoterapia cuente con la disponibilidad necesaria en cualquier momento y lugar.

A este respecto el jefe del Servicio de Hemoterapia, Dr. Fernando Loncaric, señaló: “Contar con donantes voluntarios es la única forma de asegurar que la sangre esté disponible cuando un paciente lo necesita. La donación es un acto solidario que no cuesta nada y puede salvar varias vidas”.

Requisitos para donar:

* Hombres y mujeres entre 18 y 55 años.

* Peso superior a 55 kg.

* Buen estado de salud al momento de la donación.

* No presentar resfríos, alergias activas, afecciones de la piel, tos o fiebre.

* No haber recibido sueros o vacunas en los últimos dos meses.

* No estar tomando antibióticos ni otros medicamentos.

* No ser alérgico a medicamentos.

* Concurrir con documento de identidad o cualquier otra identificación legal.



Recomendaciones previas

* Ingerir antes de donar: café, té, mate con azúcar, jugos o agua.

* Evitar leche y sus derivados, grasas y alimentos sólidos.



Horario de Extracción

Lunes a viernes de 08:00 a 09:30 hs en el Servicio de Hemoterapia del Hospital Interzonal San Juan Bautista.

Donar es un acto altruista



La invitación es a sumarse como donante voluntario, contribuyendo así a garantizar la atención de todos los pacientes que lo necesiten. Porque donar sangre es un acto sencillo, seguro y profundamente altruista. Y en la urgencia, contar con ella puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.