Catamarca: el Gobierno recuerda que para descuentos en la SUBE, hay que mantener actualizada la tarjeta

El Gobierno de Catamarca recuerda a los usuarios de transporte público que viajen con tarjeta SUBE física y cuenten con descuentos locales, que es importante mantenerla actualizada para garantizar que los beneficios se apliquen correctamente al momento de viajar. El proceso de actualización es simple y ágil, y puede realizarse a través de los siguientes canales:



-App SUBE: Seleccionar la opción “Acreditá y consultá saldo”, luego “Ver saldo” y apoyar la tarjeta en la parte de atrás del celular hasta que aparezca el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”. (Requiere Android 6 o superior y tecnología NFC).

-Terminal Automática: En la terminal más cercana, apoyar la SUBE unos segundos hasta que el equipo indique que la retires.

-Validador del colectivo (Atributo a Bordo): Al subir, indicar al chofer que hay una actualización pendiente en la SUBE. Luego, acercar la tarjeta al mismo lugar donde se paga el boleto hasta que la pantalla confirme que el atributo fue aplicado.

Por último, se informa que los beneficiarios de la Tarifa Social Federal, subsidio otorgado por el Estado Nacional que otorga un 55% de descuento, no deben realizar este trámite.

De esta manera, se busca garantizar que los pasajeros que cuentan con beneficios locales puedan seguir accediendo a ellos sin inconvenientes.