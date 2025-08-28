Catamarca: el Gobierno nacional formalizó el ingreso al RIGI de un proyecto minero de litio en Antofagasta de la Sierra

El Gobierno nacional formalizó este jueves el ingreso al RIGI del proyecto minero “Hombre Muerto Oeste” ubicado en la provincia de Catamarca, con una inversión proyectada de US$ 380 millones.
Lo hizo a través de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 1271/2025 del Ministerio de Economía.
El proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW) es un emprendimiento de litio 100 % propiedad de la empresa australiana Galan Lithium, ubicado en la cuenca del salar del Hombre Muerto en la Puna catamarqueña.
Está situado a aproximadamente 4.000 metros sobre el nivel del mar, a unos 90 km al norte de Antofagasta de la Sierra y al suroeste del salar del Hombre Muerto.
En enero de este año, Galan anunció que los recursos minerales estimados aumentaron a 9,5 millones de toneladas de LCE (carbonato de litio equivalente) a una ley de 841 mg/L de litio.
Para la Fase 1 del proyecto se estima una inversión de US$ 104 millones, cifra que incluye desarrollo de infraestructura como estanques, planta de procesamiento, campamento, provisión de agua, energía, entre otros.
En septiembre de 2024, un informe detalló que los costos de capital combinados de la Fase 1 y la Fase 2 ascienden a US$ 382 millones, desglosados así: US$ 104 millones para la Fase 1 y US$ 278 millones para la Fase 2.