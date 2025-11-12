Catamarca: el Gobierno mantendrá el control de las cuotas en colegios privadas y explicó los motivos

El director de gestión municipal privada, Pablo Figueroa, confirmó que la desregulación nacional de matrículas y cuotas no se aplicará en Catamarca. Explicó que la mayoría de las escuelas privadas de la provincia reciben aportes estatales, por lo que seguirán bajo control provincial.

Figueroa señaló que el gobierno local continuará regulando los aumentos según una fórmula que combina el índice de precios y las subas salariales docentes. De esta manera aseguró que las familias catamarqueñas no verán cambios en el sistema actual y que los incrementos seguirán siendo trimestrales y previsibles.

El funcionario detalló que “prácticamente hubo cuatro incrementos en 2025, primero en marzo, nosotros dimos uno en julio y en septiembre se dio otro, y ahora en diciembre se tiene que dar otro. Ha sido de manera trimestral el incremento de cuotas, así que para que justamente la familia pueda tener un poco de previsibilidad, que es lo que busca también justamente esta norma del gobierno nacional, que en su caso, no es aplicable en Catamarca, pero sí es aplicable para aquellas instituciones que no reciben por parte del Estado ningún tipo de subvención”.