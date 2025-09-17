Catamarca: el Gobierno asegura que el Marcatón mostró un crecimiento sostenido en sus primeros tres meses

En una reunión mantenida con el gerente regional del Banco Nación, Sebastián Riveros, y el presidente de la Federación económica de Catamarca, Marcelo Coll, el gobernador Raúl Jalil junto al ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti, realizaron una evaluación sobre la implementación y avance del programa Marcatón que fue implementado para fomentar el consumo en la provincia y reactivar el comercio local.

Virginia Jerez, secretaria de Finanzas Públicas, dio detalles sobre el encuentro y destacó los resultados positivos que viene arrojando el programa Marcatón durante los primeros tres meses de implementación. “Hoy tuvimos una reunión con todas las partes integrantes del programa para analizar la evolución desde su puesta en marcha y los datos preliminares de agosto muestran un balance favorable”, explicó Jerez.

De acuerdo con la información aportada por el Banco Nación, el número de transacciones entre junio y agosto se incrementó en un 33%, lo que significa una suba de 84.000 a 112.000 transacciones, lo que confirma una tendencia alcista tanto en volumen de operaciones como en montos facturados.

“Todos los rubros están creciendo y, al comparar agosto de 2025 con agosto de 2024, se observa un crecimiento real en facturación, lo que nos permite afirmar que el programa se está consolidando de manera positiva”, señaló la funcionaria.

Por su parte, el presidente de la Federación Económica de Catamarca, Marcelo Coll, celebró la evolución del programa Marcatón, que viene mostrando un crecimiento sostenido en operaciones y montos desde su lanzamiento. “Mes a mes vemos un progreso importante, lo que marca que el programa se está consolidando”, subrayó.

De cara al futuro, el titular de la Federación Económica adelantó que continuarán las reuniones con Nación y la Provincia para ajustar el programa y fortalecer la red de comercios adheridos. “El desafío ahora es ampliar el número de locales que aceptan la tarjeta”, concluyó.

Sobre el programa

El Marcatón fue lanzado en mayo de 2025 como una herramienta para estimular el consumo y dinamizar la economía local. Iniciativa del Gobierno provincial, el Banco de la Nación Argentina (BNA) y la Federación Económica de Catamarca (FEC) que ofrece descuentos y cuotas sin interés en diversos rubros comerciales, buscando dinamizar la economía, apoyar a los comerciantes y beneficiar a las familias de la provincia.

El programa ofrece descuentos de hasta el 30% en los comercios adheridos. Para conocer todas las promociones ingresá a https://marcaton.catamarca.gob.ar/