Catamarca: el gobernador Jalil se reunió sus funcionarios de distintas áreas para implementar jornada completa en las escuelas y poner foco en Seguridad y Salud

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, utilizó sus redes sociales para dar detalles sobre la reunión mantenida con funcionarios de su gabinete, que incluyó a Educación, Salud, Seguridad y Desarrollo Social.

Comentó que comenzarán a trabajar en la implementación de la jornada completa en todas las escuelas de la provincia, una medida que busca ampliar el tiempo educativo y reforzar la formación integral, la contención y la inclusión de los niños y jóvenes.

Además, Jalil dijo que analizaron el mapa del delito y el trabajo territorial de los equipos de los diferentes ministerios, con el objetivo de abordar de manera conjunta temas como la salud mental, las adicciones y la seguridad comunitaria.