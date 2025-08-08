Catamarca: el ginecólogo Sastre Collado finalmente irá a juicio por abuso sexual

El Tribunal de la Cámara de Apelaciones y de Exhortos en lo Penal, integrado por los jueces Juan Isauro Rosales, Elena Berrondo Isí y Ana Daniela Barrionuevo, resolvió declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado Felipe Sastre Collado.

El planteo había sido formulado por el abogado defensor contra el Interlocutorio N° 79/2025, dictado por la misma Cámara, en el que se había rechazado previamente una apelación de la defensa y se había confirmado lo resuelto por el Juzgado de Control de Garantías N°2.

En consecuencia, el expediente será remitido para su elevación a alguna de las cámaras del crimen, a fin de que se realice el debate correspondiente.