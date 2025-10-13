Catamarca: el fiscal de Estado Denett pidió a la Justicia que cite a declarar urgente a Monti y Figueroa por supuesto vínculo entre política y narcotráfico

El fiscal de Estado Marcos Rodolfo Jose Denett, formuló una denuncia penal, en atención a las manifestaciones públicas de los candidatos de Libertad Avanza en la provincia, Francisco Monti, candidato a diputado provincial, y Diego Figueroa, postulante a concejal capitalino, y solicitar que los mismos sean citados a prestar declaración.
La presentación completa:
Sr. Fiscal Federal:
Marcos Rodolfo Jose Denett, actual Fiscal de Estado de la Provincia de Catamarca, designado mediante Decreto G.J.y D.H. N°: 01, de fecha 02 de enero de 2020, constituyendo domicilio en mi público despacho, sito en calle Salta 475 de ésta ciudad, con el patrocinio letrado del Dr. Juan Manuel Zavaleta Matrícula Federal T. 130 F.380, ante el SFI, decimos:
I.-OBJETO:
Que venimos en el carácter mencionado a formular denuncia penal, en atención a las manifestaciones públicas de los candidatos de Libertad Avanza en la provincia, Francisco Monti, candidato a diputado provincial, y Diego Figueroa, postulante a concejal capitalino, y solicitar que los mismos sean citados a prestar declaración.
II.-LOS HECHOS:
Los candidatos de Libertad Avanza en la provincia, Francisco Monti y Diego Figueroa, recientemente manifestaron a través de los medios de comunicación social, asegurando Monti, que hace una semana en el sur de la capital “hay chicos que parecen zombies” por el consumo de estupefacientes, como así también que tiene conocimiento que punteros políticos reparten “alita de mosca” a cambio de votos, manifestación mediática que fue posteriormente ratificada por Figueroa, en su condición de candidato a Concejal, el cual afirmó públicamente que en algunos barrios “la política le da droga a los chicos a cambio de un voto”.
La gravedad de tales afirmaciones, amerita que los mismos sean citados con carácter de URGENTE a prestar declaración a fin de que expliquen quienes son los que reparten droga a cambio de votos y/o prerrogativas electorales, especificando además las circunstancias de tiempo, modo y lugar de dichos hechos, a fin de que la Justicia Federal individualice a los responsables de las graves afirmaciones formuladas por ambos candidatos.
Que los candidatos Monti y Figueroa afirmen por los medios de comunicación social, que tienen conocimiento que dirigentes políticos (- del sector que fueren -), estarían entregando drogas a cambio de votos y/o favores electorales, conlleva una gravedad inusitada que de ninguna manera debe soslayarse y amerita que los mismos sean citados con carácter de urgente a los fines de que declaren respecto de las afirmaciones mediáticamente proferidas por ambos.
III.-PETITORIO: Por lo expuesto al SFI solicitamos:
1°).-Nos tenga por presentados, en el carácter invocado y por constituido el domicilio legal.
2°).-Por formulada denuncia penal contra autores desconocidos.
3°).-Cite a prestar declaración con carácter urgente a Francisco Monti y Diego Figueroa, bajo apercibimientos de ley.
SERA JUSTICIA.