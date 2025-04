Catamarca: el fiscal Costilla resiste al juicio en su contra y advierte que peligra la causa por la muerte del ministro Rojas

El fiscal de Instrucción Nº5, Hugo Costilla, habló por primera vez sobre los procesos de jury que se abrieron en su contra, y defendió su trabajo en los dos casos más resonantes que le tocó actuar y que están siendo investigados: la muerte del ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas y el violento asalto en el barrio Parque América.

Sobre la causa Rojas, el funcionario judicial lanzó una advertencia en relación con el jury en su contra. Dijo que para defenderse deberá dar a conocer información sensible de la causa, lo que podría entorpecer la investigación que se lleva adelante. Sobre la causa del asalto, dijo que no pudo continuar con la investigación porque fueron las partes las que decidieron llegar a un acuerdo, y que sin el acompañamiento de las víctimas no podía seguir con el expediente.

Costilla no habló de las otras denuncias que pesan en su contra, como la realizada por el empresario Cristian Guillou por la causa Wika, o la realizada por Dolores Nicole Del Campo Bertazzo, por privación ilegítima de la libertad.

En diálogo con el sitio informativo Catamarca en Cana, el fiscal advirtió que la causa Rojas es “un antes y un después” en su carrera como fiscal, porque es una causa “muy sensible que se inició en el marco de una polémica también con un jury (al fiscal Laureano Palacios), destacando que es “una causa totalmente distinta” a las que estuvo al frente por “los ribetes que tiene”. Resaltó que el expediente está compuesto por más de 38 cuerpos y cada uno con 200 fojas: “Desde el día que asumí como coadyuvante y luego desde que quedé solo, desarrollé un sinnúmero de pruebas. Seguí las cinco líneas investigativas que tengo”, remarcó.

“Esto se trata de reconstruir todo lo que sucedió ese día 3 de diciembre de 2022”, dijo Costilla, algo que todavía no puede concretar a más de dos años de cometido el magnicidio.

Es entonces que advirtió, respecto al jury, que se podría dar a conocer información sensible. Argumentó diciendo: “Yo para defenderme, requiero necesariamente dar a conocer el expediente para mostrar qué es lo que hice, a quién investigué y cómo. Se puede ventilar información reservada y exclusiva de las partes que podría ir en desmedro de la investigación misma de la muerte del ministro Rojas”.

Sobre la causa del asalto en el barrio Parque América, que su expediente hoy se encuentra en estudio de la Sala Doble Conforme de la Corte de Justicia para definir si el acuerdo de partes entre víctimas y victimarios sigue vigente, Costilla defendió su accionar, asegurando que él cumplió con todas sus obligaciones, pero por decisión de las víctimas no pudo continuar: “Yo inicié la causa, fui al lugar del hecho, se detuvo a las personas involucradas y se solicitó la prisión preventiva. Posteriormente vinieron las partes con un acuerdo de voluntades que lo prevé la ley (artículo 59 del Código Penal) manifestando su decisión de no continuar con el expediente porque llegaron a un acuerdo. ¿Cómo hace un fiscal para continuar, si necesita de la víctima porque es quien aportará los datos necesarios para poder armar la acusación no solo en esta etapa sino también en el juicio donde tiene que ir y contar cómo fueron los hechos?”.

Más adelante dijo que si bien es consciente de que entre los involucrados hay personas vinculadas a la política (como Camilo Carrizo, hermano del intendente de Saujil, Enzo Carrizo), nadie lo llamó para presionarlo. “A mí no me llamó nadie, ni sentí presión. Actúe como lo hago en cualquier otra causa”, afirmó.

Por otra parte, se refirió a la causa conocida como “de los estafadores”. Dijo que él la inició en el 2023 y que venía de varias causas investigadas de manera aislada. “En esa causa se ordenó las medias cuando se tuvo la prueba, a pesar de la situación que estaba atravesando. Tranquilamente, otro en mi lugar, la hubiera dejado de lado y se hubiera ocupado personalmente en lo que le atañe que es la cuestión de la defensa del jury. Yo avancé con la causa de acuerdo con lo que vengo haciendo siempre, que es el compromiso que tengo con mi trabajo”, afirmó.