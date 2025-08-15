Catamarca: el fiscal Costilla, a juicio por la causa Wika en el inicio de septiembre

El Tribunal de Enjuiciamiento determinó que el jury contra el fiscal de Instrucción Nº5, Hugo Costilla, comience el próximo lunes 1 de septiembre, en el marco de la acusación por mal desempeño e incumplimiento de sus deberes, que fuera informada por el fiscal del jury, Augusto Barros.

Lo acusan por su participación en la investigación de lo que se conoció como la “Causa Wika”, un cruce de denuncias en torno a la posesión del inmueble donde funciona el boliche bailable, que tuvo como protagonistas al empresario Cristian Guillou y al fallido financista y autoproclamado estafador, Edgar Adhemar Bacchiani.

El Tribunal está constituido por el presidente de la Corte de Justicia, Hernán Martel, los diputados Damián Brizuela (UP) y Carlos Marsilli (UCR), el senador Augusto Ojeda (UP), y los abogados Federico Pague y Cecilia Martín. Hay una amplia expectativa en torno al desarrollo del debate, ya que el fiscal del jury, Augusto Barros, propuso que sean citados como testigos el fiscal general, Alejandro Gober, y el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz.