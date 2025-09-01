Catamarca: el fiscal Augusto Barros renunció a ser fiscal en el Jury contra Hugo Costilla

Esta mañana de lunes se conoció que el fiscal Augusto Barros presentó ante la Corte de Justicia de Catamarca su renuncia al Jury contra el fiscal Hugo Costilla, y realizó una presentación ante el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados y Miembros del Ministerio Público de Catamarca para solicitar que no se expida sobre el planteo del fiscal Costilla hasta que la Corte de Justicia resuelva.

Recordamos que hoy debía empezar el juicio político contra el fiscal Costilla por presunto mal desempeño e incumplimiento de sus deberes en la causa “Wika”, pero la semana pasada se suspendió su inicio por la denuncia de Costilla contra el fiscal Augusto Barros y el secretario de la Corte, Arturo Herrera Basualdo.