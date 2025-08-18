Catamarca: el exintendente Gustavo “Gallo” Jalile será candidato a concejal

El exintendente de Valle Viejo, Gustavo Roque Jalile, confirmó su postulación como candidato a Concejal por la coalición Somos Provincias Unidas Catamarca: “A mis queridos vecinos y vecinas de Valle Viejo, a los Afiliados a este Partido Centenario, les comento que con la misma responsabilidad y el mismo compromiso de siempre, acepté ser Candidato a Concejal en 1° Término, por la Lista “Somos Provincias Unidas Catamarca” junto a un Gran Equipo de Personas comprometidas para cambiar esta realidad difícil y triste que vive Valle Viejo, un Valle Viejo sumido en la inoperancia, en la desidia, en el abandono total”, indicó.

“Soy un convencido que quedamos muy lejos de La Garantía de Trabajo y Crecimiento, a la cual teníamos acostumbrados a todos los Chacareros; sumado a eso, la penosa realidad a Nivel Nacional y Provincial con la Libertad Avanza y el Partido Oficialista. Los espero para acompañarnos, para volver a Crecer Juntos, para hacer de este Valle Viejo, el Valle Viejo de todos!!”, finalizó en su posteo el presidente del Comité Departamental de la UCR.