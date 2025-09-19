Catamarca: el Estadio Evita ya tiene cancha de fútbol 11 con moderna iluminación LED, en Fray Mamerto Esquiú

Este miércoles que pasó, quedó inaugurada la nueva iluminación LED de la cancha de fútbol 11 del Estadio Evita. La obra, realizada íntegramente con mano de obra municipal, estuvo a cargo del equipo de Infraestructura Eléctrica de la secretaría de Obras y Servicios Públicos de Fray, cuenta con cuatro columnas telescópicas de 13 metros de altura, cada una de ellas cuenta con tres reflectores de 400 wts de potencia, los mismos que fueron instalados en la cancha de Hockey Municipal.

La inauguración fue encabezada por la intendenta Alejandra Benavidez junto al senador Guillermo Ferreyra y contó con la presencia de la Diputada provincial Stella Nieva, representante de la Liga Femenina de Fútbol catamarqueño, el concejal de Valle Viejo Lucas Cisterna, presidente de la Liga Chacarera de Fútbol, además de concejales de Fray Mamerto Esquiú, funcionarios y deportistas.

Durante sus palabras la intendenta Benavidez destacó el gran trabajo realizado por el municipio, que sigue apostando al deporte como política de estado. Se refirió al enorme crecimiento del predio del Estadio Evita, “hoy este sueño es una realidad y hoy gracias al gran equipo que tenemos en el municipio podemos seguir inaugurando obras. Estoy muy orgullosa, a pesar de la difícil situación económica, seguimos avanzando”.

“Quiero agradecer al gran equipo del municipio, siempre lo dijimos con Guillermo (Ferreyra): tenemos un gran equipo y sabemos hacia donde vamos. Estamos a la altura de cada objetivo que nos proponemos. Vamos a seguir trabajando y brindando lo mejor”, afirmó. Por su parte el senador, destacó también el crecimiento del predio, cuyo sueño se inició en su gestión y que fue sumando más y más espacios y disciplinas deportivas.

Destacó que la obra fue planificada durante su gestión y que gracias al trabajo articulado con la actual intendenta la obra fue ejecutada, “porque nuestro compromiso siempre fue sumar y trabajar en equipo, porque no queremos que quien llegue destruya lo construido, de eso se trata trabajar en equipo”, afirmó. “Este es el resultado de trabajar Siempre pensando que el equipo es más importante que las individualidades”, afirmó.

También en ese marco destacó el acompañamiento y la importancia de la presencia del Estado municipal en la comunidad, que apoya a los clubes de barrio y pidió a la comunidad que “sigan apostando al Gobierno de la provincia y a los candidatos a concejales de Fuerza Patria, para dar continuidad a las obras y acciones que escuchan a la comunidad”.

Por su parte, Stella Nieva destacó las instalaciones y remarcó que “este tipo de obra no es posible sin un Estado presente. El estado se representa a través de la Intendenta, del Senador y son obras muy importantes, la única forma de que se lleven adelante estas obras es a través del estado”, dijo.

La Secretaria de Cultura, Turismo y Deportes del municipio Clara Figueroa agradeció la confianza de la intendencia en apoyar al deporte que brinda herramientas a la comunidad en un beneficio directo a la salud y al sano esparcimiento. También hizo lo propio el Secretario de Producción Tulio Canil, quién es candidato a concejal por el espacio, quién anheló poder tener la oportunidad para sumar desde el Concejo Deliberante.

“Estoy orgulloso de pertenecer a esta gestión, que sigue trabajando y pensando en los vecinos, más aún en tiempos tan difíciles”, sostuvo.

La secretaria de Obras Públicas Natacha Solá Vigo, además de brindar detalles técnicos de la obra se mostró feliz del crecimiento en infraestructura logrado, y valoró la presencia permanente del estado municipal en toda la comunidad.

Luego de finalizado el acto de inauguración se concretó un Partido de fútbol femenino dejando formalmente inaugurado el espacio deportivo.