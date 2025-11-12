Catamarca: el equipo de Vicegobernación llevará sus propuestas para adultos mayores al Club Vélez Sarsfield

El equipo de Vicegobernación que conduce Rubén Dusso llegará este viernes a partir de las 14:00 al Club Vélez Sarsfield, con el programa “Bienestar Activo”, acompañado por “Lleguemos al Barrio”, el programa del Ministerio de Salud, ofreciendo los servicios de salud en Zoonosis, Obstetricia, Odontología, Enfermería, Médico Clínico, Fonoaudiología, Nutrición y Vacunación, en una jornada para disfrutar en familia junto a la comunidad y a las actividades de Música en Vivo, Juegos y Bingo que se suman a la propuesta.

Estos programas, especialmente pensados para las personas adultas mayores, recorren los diferentes centros vecinales y puntos de encuentro en los barrios de la capital y el interior provincial a lo largo de todo el año, brindando en cada espacio asistencia gratuita en salud, protección de animales, así como la propuesta de actividades recreativas para que las vecinas y vecinos que se acerquen a participar puedan compartir una amena jornada de cuidados e integración junto a su comunidad.