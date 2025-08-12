Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: el docente autoconvocado Corzo ahora quiere conducir la ATECA

En el marco de las próximas elecciones en la Asociación de Trabajadores de la Educación de Catamarca (ATECA), el clima se calienta con fuertes acusaciones entre los principales referentes sindicales. La secretaria general, Alejandra Reales, y el dirigente Bruno Corzo, representante de Docentes Autoconvocados y candidato por la Lista Magenta, protagonizan un cruce público que pone en tensión el proceso electoral.

Corzo denunció haber sido proscripto por el gremio para impedir su participación en la contienda electoral. Sin embargo, desde el oficialismo sindical se desmintió esta acusación: “El profesor Bruno Corzo figura en el padrón y puede participar de la elección. No hemos proscripto a nadie ni sacamos a ningún afiliado del padrón”, aclararon.

Más allá de esta disputa, Corzo señaló que enfrenta una campaña de difamación tras reclamar por irregularidades en los descuentos sindicales. “En mi recibo de sueldo, y en el de varios colegas, no figura el descuento correspondiente al sindicato”, explicó. Este reclamo se da en un contexto de elecciones y en un escenario donde las luchas autoconvocadas han sido clave para defender los derechos de los trabajadores de la educación ante la inacción del sindicato mayoritario.

El docente criticó duramente la respuesta de Reales, quien atribuyó la falta de descuentos a la Dirección de Recursos Humanos de la administración provincial. “La función de un sindicato no es justificar a la patronal, sino defender a los trabajadores, denunciar irregularidades y garantizar transparencia en la administración de los fondos gremiales”, sostuvo Corzo, advirtiendo una indebida injerencia del gobierno provincial en asuntos sindicales.

Además, apuntó que la actual conducción no ha estado a la altura en la defensa de la docencia, especialmente en la lucha contra el decreto 884/25. “Mientras miles se movilizaban para frenar ese atropello, la dirección encabezada por Reales permaneció pasiva y alineada con el gobierno”, denunció.

Corzo aclaró que su reclamo siempre se realizó por vías institucionales, presentando una nota formal en la sede gremial que hasta ahora no tuvo respuesta. “Ni mi caso ni el de otros docentes afectados han sido solucionados. La directiva se negó a recibir la cuota sindical correspondiente y a esclarecer esta irregularidad”, agregó.

Finalmente, confirmó su participación en las elecciones con la Lista Magenta y convocó a la docencia provincial a sumarse a su propuesta. “Invito especialmente a los afiliados que quieran aportar avales y sumarse a las listas seccionales y provinciales”, concluyó.

Fuente: La Unión

  • Katopodis: unas 16.000 viviendas iniciadas por el Gobierno anterior “quedaron paradas”

    Katopodis: unas 16.000 viviendas iniciadas por el Gobierno anterior “quedaron paradas”

    El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, afirmó hoy que desde que asumió Javier Milei unas 16.000 viviendas en construcción, iniciadas por el gobierno anterior con el Plan Procrear “quedaron paradas”, al igual que unas 2.300 obras públicas de las cuales alrededor de mil están en la provincia de Buenos Aires. “Son 16.000 viviendas que quedaron paradas, absolutamente abandonadas, con el peligro…

  • Luego de obtener la libertad condicional, Alexis Zárate expresó su deseo de reinsertarse al fútbol argentino

    Luego de obtener la libertad condicional, Alexis Zárate expresó su deseo de reinsertarse al fútbol argentino

    El futbolista Alexis Zárate, quien fue condenado a 6 años y medio de prisión por abuso sexual agravado a la novia de su ex compañero en Independiente, Martín Benítez volvió a aparecer públicamente tras obtener la libertad condicional y expresó su deseo de “reinsertarse al fútbol argentino”. Según se determinó en el juicio oral, la pareja se quedó en el departamento del…

  • Confirman brote de listeriosis en Argentina: el queso como fuente de transmisión

    Confirman brote de listeriosis en Argentina: el queso como fuente de transmisión

    Durante los primeros meses del año, fueron confirmados varios casos de listeriosis en Argentina, lo que encendió las alarmas en las autoridades sanitarias. El 24 de abril pasado, el Ministerio de Salud emitió una alerta por una serie de infecciones que rápidamente se vincularon, dándole al escenario las características de un brote. Esta enfermedad, de transmisión alimentaria y…

  • Policías de Catamarca recuperan costosos elementos robados

    Policías de Catamarca recuperan costosos elementos robados

    A raíz de una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 4, en la que un joven de 29 años de edad indicó que desconocidos le habrían sustraído elementos del interior de su camioneta Fiat Toro, que estaba estacionada en la calle Arrayanes, inmediaciones a la intersección con avenida Presidente Arturo Illia, tras llevar…

  • Murió un piloto al chocar con su auto contra un paredón en autódromo argentino

    Murió un piloto al chocar con su auto contra un paredón en autódromo argentino

    El automovilismo nacional está de luto al confirmarse el fallecimiento de Claudio Segarra, un piloto cordobés murió a causa de un grave accidente ocurrido durante los entrenamientos de la Monomarca Fiat en una fecha del Turismo Pista San Luis. El trágico suceso tuvo lugar en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, Córdoba, el fin…

  • “El milagro argentino”: así calificó un importante emprendedor e inversionista tecnológico a la gestión de Javier Milei

    “El milagro argentino”: así calificó un importante emprendedor e inversionista tecnológico a la gestión de Javier Milei

    El emprendedor e inversor tecnológico Martín Varsavskyenunció un fuerte respaldo hacia el jefe de Estado Javier Milei calificándolo como “el presidente que con mayor determinación ha liderado una recuperación económica en la historia argentina reciente”, según señaló hoy en el periódico digital español The Objective. A través de una columna de opinión, intitulada Javier Milei y el milagro argentino, el fundador…