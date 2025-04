Catamarca: el diputado Tiago Puente se subió a un moto Uber en solidaridad con esos trabajadores, y lo cuestionaron

Luego de los masivos operativos municipales del martes pasado en la Capital de Catamarca para “cazar” a trabajadores que se desempeñan en Uber, ayer miércoles hubo una ruidosa manifestación de choferes de motos y de autos que trasladan pasajeros por medio de esta aplicación, pidiendo ser regulados.

El diputado Tiago Puente no quiso quedar afuera de esta polémica y fijó posición, utilizando como habitualmente lo hace sus redes para subir un video donde se lo ve montándose a una moto, en señal de protesta por aquellos operativos, y de solidaridad con estos trabajadores.

En la filmación, se lo observa viajando de acompañante, pero sin utilizar correctamente el casco protector (lo lleva desprendido), y en el audio se le escucha decir: “El intendente de la Capital de Catamarca, Gustavo Saadi, decidió sitiar la ciudad con controles anti-Uber. Hoy decidí irme a trabajar en un moto Uber. Estoy esperando que venga a buscarme. Es mi forma de poder acompañar la lucha que vienen llevando cientos de catamarqueños que han decidido que esta sea su fuente laboral. Y también a casi la totalidad de la población que ve a estas aplicaciones como una solución para la problemática de transporte que tiene nuestra ciudad. Ojalá que el peronismo gobernante no atrase más. El futuro llegó para quedarse”.

Pocas horas después, el también diputado provincial, Juan José Denett, utilizó sus redes sociales para responderle a Puente, en un escrito al que tituló: “Diputado Puente sigue eligiendo el camino de la ilegalidad”. El peronista critica: “Mientras el municipio hace su trabajo y controla lo que no está habilitado, el diputado decide “protestar” subido a un Uber. Sí, esos vehículos que están prohibidos en Catamarca, que no tienen seguro, no cumplen requisitos de seguridad y que ponen en riesgo a conductores, pasajeros y peatones. No es protesta. Es provocación. No es libertad. Es irresponsabilidad política. Tiago Puente no sorprende: siempre en contra de las normas, siempre boicoteando lo que hay que hacer. Transgredir la ley no te hace valiente, te hace parte del problema. Desde nuestro lugar, repudiamos esta actitud y exigimos respeto por la legalidad, por el trabajo de quienes cumplen, y por la seguridad de todos. Y a quienes hoy trabajan en plataformas como Uber, los invitamos a organizarse, a exigir regulaciones claras y justas, y a construir un sistema que no los use como descartables. Porque lo que defendemos no es la prohibición, es el orden. No estamos en contra del progreso. Estamos a favor de que el progreso no sea a costa del que maneja”.

Desde la izquierda de Catamarca se sumó a la polémica Pedro Saracho, quien salió al cruce de Puente y de Denett, en su red social Facebook, señalando que “Denett compite con los libertarios para ver quién está más a la derecha. Toda su publicación es una declaración de punitivismo asquerosamente conservador. Lo de Tiago Puente, por su parte, es pura demagogia electoral. Ninguno aborda el problema fundamental: la desocupación, la falta de oportunidades y cómo cientos de personas buscan el sustento mediante estas aplicaciones de súper explotación. Mientras no se genere trabajo genuino, UBER y otras formas de trabajo informal seguirán multiplicándose entre los catamarqueños. Denett, por su parte, defiende la mentira de Jalil sobre el pleno empleo en Catamarca. Puente, Adrián Brizuela y los otros libertarios respaldan planteos de ciencia ficción que justifican la inflación del gobierno, la flotación cambiaria (que no es más que una devaluación del 30%) y la libertad de explotación promovida por el discurso de Milei. La municipalidad no debe arrebatar la herramienta de trabajo a quienes encuentran en #uber su sustento diario. Sin embargo, tampoco puede ser una solución dar rienda suelta a estas aplicaciones explotadoras y precarizadoras. Organicemos a todos los trabajadores para derrotar de raíz a estos impresentables y conquistar formas de trabajo que nos permitan un salario igual a la canasta básica”.

