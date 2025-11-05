Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: el diputado Ledesma impulsa sanciones para padres que no actúen ante casos de bullying

El proyecto propone incorporar al Código de Faltas de Catamarca esta carátula con sanciones que van desde trabajo comunitario hasta multas. El diputado destacó que la medida “refuerza la corresponsabilidad entre familia, escuela y Estado”.

El diputado provincial Juan Carlos Ledesma (FDT) presentó un proyecto de ley que busca sancionar a los padres, madres o tutores que no intervengan ante conductas de acoso escolar (bullying) cometidas por menores bajo su cuidado.

La iniciativa propone incorporar la figura al Código de Faltas y Contravenciones de la Provincia de Catamarca, “responsabilidad parental por acoso escolar”, y prevé sanciones que van desde el trabajo comunitario hasta multas económicas, según la gravedad del hecho o la reincidencia.

“El bullying no es un conflicto entre chicos ni un problema menor. Es una forma de violencia que deja huellas profundas, y los adultos tenemos que asumir nuestro rol con responsabilidad. No alcanza con mirar desde afuera”, afirmó Ledesma.

El diputado explicó que la iniciativa no persigue un fin punitivo, sino educativo y preventivo, apostando a la concientización y a la intervención temprana.

“Habrá instancias previas de diálogo y acompañamiento familiar antes de cualquier sanción. Pero cuando los adultos desatienden su obligación de cuidar, el Estado debe actuar”, remarcó.

El legislador resaltó además el rol de los equipos docentes y de salud mental, que vienen advirtiendo un incremento de casos de hostigamiento y exclusión social, muchas veces potenciados por el uso de redes sociales.

“El bullying digital también duele. Por eso necesitamos una respuesta integral que incluya educación, contención y sanción cuando sea necesario”, enfatizó.

Finalmente, Ledesma afirmó que la iniciativa reafirma el compromiso de Catamarca con la protección de la infancia y la adolescencia:“Queremos que cada niño y niña pueda aprender y crecer en un ambiente seguro, libre de violencia y con adultos que se involucren. Este proyecto es un paso firme en esa dirección”.

  • Femicidio de Daiana Mendieta: avanzan en pruebas clave para esclarecer el crimen

    Femicidio de Daiana Mendieta: avanzan en pruebas clave para esclarecer el crimen

    Entre Ríos: En el marco de la causa que investiga el femicidio de Daiana Magalí Mendieta, continúan las declaraciones testimoniales, se dispusieron pericias telefónicas a los aparatos secuestrados y ya iniciaron las pericias químicas a los elementos incautados como prueba. Así lo confirmaron fuentes judiciales ligadas a la investigación. De acuerdo a los datos recabados, se programaron las entrevistas a más testigos…

  • Demostración de fuerza: Milei reunió a más de 100 diputados y senadores de La Libertad Avanza-PRO en la Casa Rosada

    Demostración de fuerza: Milei reunió a más de 100 diputados y senadores de La Libertad Avanza-PRO en la Casa Rosada

    El presidente Javier Milei recibió hoy en Casa Rosada a diputados y senadores electos de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales. El encuentro tuvo lugar en el Salón Héroes de Malvinas, ubicado en la planta baja, y se realizó el día después de la primera convocatoria que encabezó la…

  • Los casos de corrupción dentro de Gendarmería Nacional continúan multiplicándose en el NOA

    Los casos de corrupción dentro de Gendarmería Nacional continúan multiplicándose en el NOA

    Desde Tartagal hasta Córdoba, pasando por Jujuy, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, las investigaciones judiciales avanzan sobre una serie de episodios que revelan un entramado de irregularidades cada vez más profundo.El episodio más reciente estalló el lunes en Tartagal (Salta), cuando por orden de la fiscal federal Lucía Orsetti, se realizaron allanamientos simultáneos en el…

  • Presunto abuso sexual en Catamarca: lo denunció una joven de 24 años

    Presunto abuso sexual en Catamarca: lo denunció una joven de 24 años

    El fiscal de instrucción N°4, Ricardo Córdoba Andreatta, investiga de oficio un presunto hecho de abuso sexual contra una joven de 24 años. Hasta el momento no hay personas arrestadas en relación al hecho. La Fiscalía tomó conocimiento el domingo a través de la Maternidad Provincial, donde la joven concurrió. De inmediato se activó el…

  • Catamarca: la diputada Cecilia Barros presentó proyecto para la regulación sensorial, emocional y de calma en instituciones educativas

    Catamarca: la diputada Cecilia Barros presentó proyecto para la regulación sensorial, emocional y de calma en instituciones educativas

    La Diputada Provincial Cecilia Barros (Fuerza Patria) presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para crear espacios de regulación sensorial, emocional y de calma en instituciones educativas. El proyecto propone crear espacios físicos de calma y regulación sensorial en todas las escuelas de la Provincia (inicial, primaria y secundaria). Estos “rincones de…

  • Alertan por aumento de casos de COVID-19 y bronquiolitis en Salta

    Alertan por aumento de casos de COVID-19 y bronquiolitis en Salta

     La situación epidemiológica en Salta encendió nuevamente las alarmas sanitarias. El Ministerio de Salud Pública confirmó un aumento de enfermedades respiratorias, con nuevos casos de COVID-19 y un total que ya supera los 8.900 diagnósticos de bronquiolitis en lo que va del año. Este repunte coincide con la circulación simultánea de distintos virus y la preocupación global…

Publicidad 1 Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4