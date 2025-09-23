Radio TV Valle Viejo
Catamarca: el diputado Ledesma aseguró que Fuerza Patria va a “meter” tres diputados nacionales en octubre

El diputado provincial Juan Carlos Ledesma se mostró confiado en que el peronismo catamarqueño tendrá una de sus mejores elecciones en la historia reciente y anticipó que Fuerza Patria está en condiciones de ingresar tres diputados nacionales en los próximos comicios.

“Mire, desde que estamos en el 2011 en el gobierno, creo que esta va a ser una de las mejores elecciones que vamos a tener para el peronismo, para Fuerza Patria, porque va a ser una elección donde vamos a tener un triunfo categórico que va a estar bien marcado en relación al apoyo que vamos a tener del pueblo de la provincia de Catamarca”, expresó en declaraciones radiales.

Con firmeza, Ledesma sostuvo: “Decir que vamos a meter dos diputados nacionales es quedarse corto. Nosotros vamos a meter tres. Esa es la verdadera dimensión del respaldo que el pueblo le va a dar a este proyecto político”.

El legislador explicó que este pronóstico no surge del voluntarismo sino de hechos concretos: “En Catamarca, a pesar de todas las dificultades que atraviesa el país, tenemos una economía ordenada, no hay endeudamiento, se pagan los sueldos como corresponde, se analizan aumentos y se sostiene la inversión en obra pública y turismo. Eso la sociedad lo valora y lo va a traducir en las urnas”.

En cuanto a los antecedentes, Ledesma recordó con claridad: “Pasó alguna vez con el peronismo al Frente Cívico y el Frente Cívico al peronismo. Acuérdese de lo que le digo: puede ser que entre el tercero. Alguno que ya se estaba comprando traje y alguna peluca para ponerse, puede dejarlo porque capaz que va a ser el tercero el Dr. Natella”.

De esta manera, el diputado remarcó que este escenario consolida a Catamarca como un bastión electoral del peronismo en el NOA y dejó en claro que la apuesta de Fuerza Patria no solo es mantener su representación en el Congreso, sino ampliarla con tres diputados nacionales que representen la voz del pueblo catamarqueño en el escenario nacional.

