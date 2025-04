Catamarca: el diputado catamarqueño Baigorrí, indignado con la OSEP por un afiliado que debió “encadenarse”

Esta noche de jueves, el diputado provincial Fernando Baigorrí publicó en sus redes sociales un duro cuestionamiento contra quienes conducen la Obra Social de los Empleados Públicos, ante la situación que padece uno de sus afiliados, quien padece una grave enfermedad: “Me parece totalmente indignante que un hombre tenga que llegar al extremo de encadenarse para exigir se apruebe una derivación sobre una operación a corazón abierto, poniendo en riesgo su vida y la de tantos otros que pasan por situaciones similares. Esto refleja la grave crisis que está atravesando OSEP, donde la falta de respuesta y la burocracia parecen ser la norma que regula la obra social”, comienza diciendo Baigorrí.

Luego, el legislador recordó que “lo vengo reclamando desde hace tiempo, presentando proyectos y pidiendo a través de la legislatura y en los medios que se revea la situación de OSEP y se tomen medidas concretas para abordar esta crisis. Sin embargo, no pasa nada y los descuentos aumentan mientras la salud de los usuarios empeora”.

Por último, el diputado Baigorrí consideró que “se tiene que tomar medidas concretas para garantizar una atención médica digna y eficiente. Los usuarios de OSEP no pueden verse obligados a recurrir a medidas desesperadas para obtener la atención que necesitan. Es urgente que se revise la gestión de OSEP y se implementen cambios que beneficien a los usuarios y no solo a los intereses económicos, si el sistema no funciona hay que cambiar el sistema, no solo parcharlo. Lo digo siempre “NO ES DECISIÓN DEL EJECUTIVO ATENDER LA SALUD DE LOS CATAMARQUEÑOS”.