Catamarca: el diputado Brizuela tildó de “mamarracho” a Luis Polti luego de que admitiera que “roba pero hace”

El diputado Adrián Brizuela, se ocupó de no dejar pasar de largo la frase del intendente de Recreo, Luis Polti, que trascendió a través de un video la semana pasada, cuando admitió que “roba”, pero se justificó que lo hace para favorecer a la ciudad.

Con ironía, el diputado provincial de La Libertad Avanza, Adrián Brizuela, encabezó su publicación en redes: “Les presento al nuevo Robin Hood del Este Catamarqueño. Este personaje es actual intendente de Recreo y candidato a Senador por el Departamento La Paz de Fuerza Patria, es decir del peronismo que gobierna Catamarca desde hace 14 años. A su gestualidad de patotero y haciendo alarde de una vulgaridad, que seguramente él presume como nacional y popular, ahora le suma sus dotes de ladrón confeso. Con la salvedad de que Robin Hood le robaba a los ricos (la realeza que oprimía al pueblo con impuestos) y los repartía entre los pobres. Este proyecto de dictador de república bananera, en cambio, mantiene el feudo que heredó de su hermano con el mismo modus operandi de casi todos los intendentes de Jalilandia: combatir todo emprendimiento que no pague diezmo al lord local, asfixiar con tasas y burocracia municipal al sector privado hasta hacerlo desaparecer, llenar de empleados públicos con sueldos miserables y becas de literal explotación laboral a los efectos de crear una sociedad adormecida en la sumisión, la pobreza, el miedo y la total pérdida de las libertades individuales y la dignidad humana”.

Por último, el legislador libertario dijo que “este mecanismo explica que este mamarracho siga ganando elecciones. Por supuesto que odia a Milei. En una sociedad meritocrática y transparente en el manejo de recursos públicos no hay lugar para patrones de estancia y amigos de lo ajeno. El próximo 26 de octubre podemos dar el primer paso para una Catamarca distinta. Es Jalilandia o Libertad”.