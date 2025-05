Catamarca: el diputado Brizuela denuncia atentado al republicanismo por decretos del Ejecutivo

El diputado Adrián Brizuela, presidente del Bloque de la Libertad Avanza, cuestionó con dureza al gobierno de Raúl Jalil por el envío de una serie de decretos/acuerdo que serán tratados en Diputados.

Advirtió que se trata de un atentado al republicanismo y que el oficialismo pretende imponer decisiones sin permitir debates ni modificaciones, especialmente en temas como el Defensor del Pueblo, la disolución del ENRE y los cambios en el Tribunal de Cuentas.

Brizuela denunció que los decretos permitirían al propio Ejecutivo controlar organismos que deberían ser independientes. Aseguró que se está analizando una posible presentación judicial para frenar este avance.

El legislador libertario consideró que “hay un atentado al republicanismo, a la división de poderes, cuando vemos que desde el Ejecutivo envían este tipo de instrumentos, que es lo equivalente a un DNU, con el agravante de que en este caso se vota por sí o por no, no se puede modificar, en caso de que el decreto no sea rechazado, está vigente. No entendemos, por un lado, cuál es la premura, la urgencia de meter todos estos temas juntos que tienen un impacto directo en la gente, como son el Defensor del Pueblo, donde van a hacer una ley que va a tener un nombre, va a ser un proyecto de Ley Dalmacio. Están buscando crear el instrumento para que el gobernador Jalil pueda hacer los enroques que considera pertinentes, para que nadie quede sin trabajo ni siquiera un mes”.